Eletrobras critica pronunciamentos "oportunísticos" em disputa por vaga no conselho

Em paralelo, entram na concorrência figuras reconhecidas nessa área de atuação, como Marcelo Gasparino, que é atualmente conselheiro da Eletrobras, mas não foi incluído na recomendação formulada pela empresa, e José João Abdalla Filho, investidor e importante acionista individual da Eletrobras.

Gasparino tem feito críticas públicas ao processo de reformulação do conselho da Eletrobras em suas redes sociais, além de pedir votos e defender a adoção do voto múltiplo, dinâmica que poderia favorecer candidatos avulsos indicados por acionistas.

Sem citar nomes, a carta assinada pelo chairman Vicente Falconi diz que a Eletrobras lamenta "certos pronunciamentos públicos" relacionados ao processo, e alerta que "as indicações formuladas por acionistas para concorrer a cargos no conselho de administração... não foram motivadas por interações prévias desses mesmos acionistas com o conselho de administração".

Gasparino foi indicado agora para disputar novamente vaga no conselho da Eletrobras pelos acionistas Geração L. Par, Tempo Capital Principal, RPS e Clave. Esse grupo também indicou Rachel Maia, na votação de preferencialistas, para concorrer com Pedro Batista, sócio da Radar Gestora.

Já José João Abdalla Filho se indicou por meio de um fundo do Banco Clássico, do qual é dono.

Na carta, a Eletrobras diz que nunca será conivente "com a falta da verdade e com a distorção de fatos, especialmente quando denotam pronunciamentos absolutamente contraditórios aos posicionamentos adotados oficialmente na mesa e nas atas das reuniões, e absolutamente oportunísticos, midiáticos e intempestivos, que denotam uma preocupação com a candidatura eleitoral, e não com os reais interesses da companhia".