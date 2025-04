Estoques empresariais dos EUA têm alta moderada em fevereiro

Em relação a fevereiro do ano anterior, os estoques, o componente mais volátil do PIB, aumentaram 2,1%. Os estoques privados quase se esgotaram no quarto trimestre em meio a gastos robustos dos consumidores, alguns deles alimentados por compras preventivas antes da cobrança de impostos sobre as importações para evitar preços mais altos.

A incerteza alimentada por uma política comercial em rápida mudança provavelmente reduziu severamente o crescimento econômico no primeiro trimestre.

As estimativas de economistas para o crescimento do PIB no trimestre de janeiro a março estão, em sua maioria, abaixo de uma taxa anualizada de 0,5%, com maiores chances de contração. A economia cresceu a um ritmo de 2,4% no quarto trimestre, com os estoques sendo um empecilho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)