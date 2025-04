Fed pode estar próximo de momento crítico em meio à incerteza tarifária

Por Ann Saphir e Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve, ao concordarem que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desestabilizaram seu senso de direção da economia, podem estar próximas de enfrentar um intenso debate interno sobre a resposta correta da política monetária, incluindo o equilíbrio de conflitos entre suas metas de inflação e de emprego.

Nas semanas desde que Trump anunciou e depois suspendeu um conjunto rígido de taxas de importação, os membros do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, reconheceram que podem ser forçados a escolher entre garantir que a inflação permaneça controlada, uma vez que as tarifas podem elevar os preços, ou se concentrar no apoio ao emprego, com o crescimento enfraquecendo diante da incerteza generalizada das famílias e das empresas.