Governo vê risco recorde para financiamento da dívida neste ano e necessidade de consolidação fiscal

No mesmo documento do ano passado, a estimativa era de que esse percentual seria de 56,6% em 2025.

O indicador abarca a parcela da dívida que é atrelada à variação da taxa de juros, a Selic, e a parcela que vence em até 12 meses e que, portanto, tem seu refinanciamento também afetado pelo nível da taxa básica no país.

O Tesouro agora vê essa fatia atingindo 58,9% em 2028, de 51,2% calculados no ano passado.

O Brasil financia uma parcela incomumente elevada de sua dívida por meio de títulos atrelados à taxa flutuante Selic, as chamadas LFTs, que usualmente são demandadas por investidores em períodos de estresse nos mercados.

O Tesouro recorreu fortemente a esses papéis no ano passado em meio ao aprofundamento de preocupações com a sustentabilidade das contas públicas diante do rápido crescimento das despesas obrigatórias, o que deixou o país com sua pior composição de dívida em duas décadas.

Essa sensibilidade da dívida aos juros básicos vem aumentando num momento em que o Banco Central aperta a política monetária para conter a inflação. Desde setembro, o BC elevou a taxa de juros em 3,75 pontos percentuais, para 14,25%, sinalizando que adotará nova alta em maio.