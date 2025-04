Guerra comercial de Trump abala mundo dos negócios e volta a atingir ações

Já a ASML, maior fornecedora mundial de equipamentos para fabricação de chips de computador, afirmou que as tarifas tornaram incertas as perspectivas para 2025 e 2026.

Outros fabricantes de equipamentos de chips dos EUA podem sofrer um prejuízo de cerca de US$1 bilhão por ano devido às taxas, disseram autoridades do setor aos legisladores na semana passada.

As ações em geral caíram novamente nesta quarta-feira, com o índice Nasdaq Composite, dominado pela tecnologia, caindo 3%, com destaque para a queda de 7% da Nvidia. A fabricante de chips Advanced Micro Devices disse que sofreria um prejuízo de US$800 milhões com as restrições do governo às vendas para a China.

Empresas mais otimistas moderaram sua positividade. A United Airlines manteve sua previsão de lucro para 2025, mas, de forma incomum, apresentou dois cenários para o ano, dizendo que o ambiente macro era "impossível de prever este ano com qualquer grau de confiança".

O Japão, país atualmente na liderança das negociações comerciais, foi levado à situação de ter as conversas agendadas entre o ministro da revitalização econômica, Ryosei Akazawa, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se transformado em uma reunião com o próprio Trump na noite de quarta-feira.

O presidente dos EUA disse que participaria pessoalmente das discussões para abordar outras questões não comerciais, enquanto continua a se concentrar na balança comercial norte-americana com outros países.