GWM desembarca 900 veículos em porto de Vitória; mantém plano de abertura de fábrica em SP

A GWM registrou vendas de 5.767 unidades do Haval H6 no Brasil no primeiro trimestre, na frente de modelos mais tradicionais do segmento, como o Renault Duster, segundo dados da associação de concessionários Fenabrave.

A montadora mantém planos de abertura de sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, em meados deste ano, segundo o diretor de assuntos institucionais da GWM Brasil, Ricardo Bastos. A unidade, comprada da Mercedes-Benz em 2021, está "na reta final de preparação", afirmou.

Quando a fábrica ficar pronta, a GWM vai produzir o Haval H6 e, numa segunda etapa, uma picape, de acordo com o executivo.

As turbulências tarifárias criadas pela guerra comercial iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, não alterou o projeto, disse Bastos, em resposta a perguntas da Reuters.

"O governo brasileiro está lidando muito bem com essa situação. Entendemos que a direção adotada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) mostra que o Brasil está respeitando as regras já definidas", disse o executivo, se referindo ao aumento gradual do imposto de importação pelo governo federal no segmento de híbridos e elétricos a partir do início do ano passado.

A indústria automotiva nacional tem cobrado do governo federal a antecipação do aumento do imposto a 35%, o que atualmente está previsto para ocorrer apenas em meados do ano que vem.