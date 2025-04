Ibovespa fecha em queda com Vale e NY

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, pressionado principalmente pela Vale, após dados de produção e vendas da mineradora no primeiro trimestre, mas também contaminado por Wall Street, que teve desempenho minado por preocupações sobre o efeito da política comercial de Trump na economia norte-americana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,68%, a 128.363,5 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 128.149,1 pontos na mínima e marcando 129.605,01 pontos na máxima do dia.