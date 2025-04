Ibovespa recua com Vale e queda em NY

- VALE ON caía 1,52%, após divulgar na véspera queda de 4,5% na sua produção de minério de ferro no primeiro trimestre, em meio a um impacto de chuvas no Sistema Norte. Em paralelo, na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 0,14%, a 708 iuanes por tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,19%, reduzindo o fôlego dos primeiros negócios, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia mais de 1%. BRAVA ON valorizava-se 6,21%, tendo ainda no radar anúncio de que o fundo Yellowstone, do BTG, atingiu uma participação de 5,3% nas ações da petrolífera.

- RD SAÚDE ON declinava 3,38%, em meio a ajustes após avançar nos três pregões anteriores, acumulando no intervalo alta também de quase 11%.

- MRV&CO ON subia 2,21%, após cair até 3,6% nos primeiros negócios, na esteira da prévia operacional do primeiro trimestre divulgada na véspera, que mostrou consumo de caixa ajustado no período de R$48,3 milhões, enquanto as vendas tiveram acréscimo de apenas 1,7% ano a ano. A companhia realiza nesta manhã evento com investidores em São Paulo.

- BRADESCO PN subia 0,86% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,82%, em dia sem viés único entre os bancos, COM ITAÚ UNIBANCO PN estável, BANCO DO BRASIL ON com variação negativa de 0,65% e BTG PACTUAL UNIT em queda de 0,9%.