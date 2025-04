Itaú revisa para baixo projeção para inflação e vê viés de baixa para PIB em 2025

Para 2026, a projeção para a alta do IPCA também foi reduzida, a 4,4% de 4,5%, refletindo uma inércia inflacionária mais baixa.

Em relação à economia, o banco manteve a estimativa de crescimento do PIB em 2025 em 2,2%, mas com viés de baixa. Para 2026 foi mantida a projeção em 1,5%, com riscos considerados equilibrados.

"O recuo da projeção do PIB global e dos preços das commodities foi compensado pelo efeito positivo do novo crédito consignado privado. Com isso, apesar da manutenção da projeção, destacamos o viés de baixa, diante do elevado risco de desaceleração da atividade mundial", explicou.

O Itaú calcula ainda um crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1,6% sobre os três meses anteriores, destacando a resiliência da economia e um bom desempenho do setor agropecuário, mas com crescimento positivo em todos os setores.

"A guerra comercial e seu impacto sobre o crescimento global corrobora nossa expectativa de desaceleração mais clara na segunda metade do ano", disse o Itaú.

Em relação ao câmbio, o banco manteve a projeção de que o dólar ficará em R$5,75 em 2025 e 2026, citando "a expressiva incerteza em relação ao cenário global".