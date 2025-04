Juros futuros têm baixas leves com influência dos Treasuries após fala de Powell

Entre os contratos mais longos o movimento foi contido, com as taxas encerrando próximas da estabilidade. A taxa para janeiro de 2031 estava em 14,39%, em queda de 1 ponto-base ante 14,398% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,46%, igual o ajuste.

Pela manhã, o mercado norte-americano de títulos demonstrava certa acomodação, com investidores à espera do discurso de Powell em evento do Economic Club of Chicago, à tarde. Com isso as taxas dos DIs no Brasil também oscilavam entre altas e baixas em margens relativamente estreitas, sem força para firmar uma tendência.

Após as 14h45, com Powell falando, os índices de ações dos EUA aprofundaram perdas e os rendimentos dos Treasuries se firmaram em baixa, o que também pesou sobre as taxas futuras no Brasil. Às 15h55, a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu o menor patamar da sessão, de 14,18%, em baixa de 8 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Em seu discurso, Powell afirmou que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre parceiros comerciais foram maiores até mesmo do que as estimativas mais altas preparadas pelo Fed com antecedência.

Ao mesmo tempo, avaliou que as políticas comerciais de Trump criarão desafios para que o Fed cumpra seus mandatos de emprego e inflação este ano.

"Os efeitos disso provavelmente nos afastarão de nossas metas, de modo que o desemprego provavelmente aumentará com a desaceleração da economia, e a inflação provavelmente aumentará com a entrada das tarifas" na economia, disse Powell.