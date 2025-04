LDO de 2026 é pouco realista e indica contas públicas estranguladas, dizem analistas

Enviado ao Congresso Nacional na terça-feira, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 prevê um superávit primário de R$38,2 bilhões, acima da meta de superávit de R$34,3 bilhões para o ano.

O resultado, no entanto, apenas será alcançado após um ganho de R$118 bilhões em medidas arrecadatórias que ainda não foram apresentadas, além da dedução de R$55 bilhões em gastos com precatórios que não serão contabilizadas na meta após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

A economista-chefe do Inter, Rafaela Vitoria, avaliou que o texto traz premissas otimistas de arrecadação em meio a uma tendência de desaceleração da atividade, acrescentando ser difícil aprovar medidas de ajuste fiscal diante da aproximação das eleições de 2026.

“A meta de superávit será bastante desafiadora, dependendo de receitas ainda não aprovadas, e isso depois de uma elevação já significativa na carga tributária nos últimos anos dois anos”, disse, destacando que o governo aposta em uma fórmula de ajuste esgotada.

Em entrevista à imprensa na terça-feira, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, disse que as medidas arrecadatórias serão divulgadas até a apresentação da Lei Orçamentária, em agosto. Segundo ele, as iniciativas envolverão uma melhora do ambiente de negócios e facilitação da recuperação de créditos tributários.

Para o economista-chefe da Warren Rena, Felipe Salto, os números não são realistas e não condizem com a dinâmica de gastos e receitas.