Minério de ferro cai com tensão comercial sino-americana e incerteza sobre estímulos da China

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, com a nova escalada da tensão comercial entre China e Estados Unidos aumentando os temores relacionados às perspectivas da demanda, enquanto também se intensificaram as dúvidas sobre a possibilidade de estímulos na China após uma série de dados otimistas.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuperou parte das perdas registradas mais cedo e encerrou as negociações do dia com queda de 0,14%, a 708 iuanes por tonelada.