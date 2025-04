MRV&Co pode vir a se separar da Resia com entrada de investidor estratégico

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - Executivos da MRV&Co disseram nesta quarta-feira que um "spin-off" da subsidiária norte-americana Resia pode ser uma solução para melhorar o balanço do grupo, cujos indicadores têm sido impactados pelo desempenho do negócio nos Estados Unidos.

A companhia tem como prioridade a redução do nível de endividamento da Resia, que no final de 2024 apurou dívida líquida de US$639 milhões. A estratégia do grupo envolve venda de ativos uma vez que o momento atual não é ideal para uma cisão, disseram executivos da MRV&Co.