MRV&Co prevê R$11 bi em lançamentos em 2025

No ano passado, MRV Incorporação teve um VGV de lançamentos de quase R$9,7 bilhões, incluindo o programa Pode Entrar e de R$9,4 bilhões, quando desconsiderados o programa habitacional paulistano.

Ely afirmou esperar que 55% das vendas este ano venham do estoque da companhia, com maior concentração em unidades residenciais enquadradas nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), 31% e 35%, respectivamente.

A Faixa 4, nova linha de financiamento para atender a classe média, com teto de R$500 mil para o valor do imóvel e limite de renda familiar de R$12 mil por mês, deve responder por 16% do total, enquanto a mais baixa, Faixa 1, que teve seu limite de renda elevado para R$2,85 mil, deve ficar em 18%.

A empresa também prevê reduzir seu estoque pago de terrenos para R$1 bilhão até o final de 2029, ante os R$2,4 bilhões registrados no quarto trimestre do ano passado, de acordo com o diretor-executivo de Desenvolvimento Imobiliário da companhia, Rafael Albuquerque.

No final do ano passado, a redução no estoque foi de R$230 milhões em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Os comentários foram realizados durante evento anual MRV Day.