Mudanças na Shein para driblar tarifas dos EUA impactam centro fabril no sul da China

A cadeia de produção com centenas de fábricas em funcionamento nesses vilarejos no sul da China, reagindo em tempo real a pedidos online de roupas a preços imbatíveis, também foi fundamental para o sucesso da Shein.

Em uma visita recente a comunidades no distrito de Panyu, no entanto, o clima era sombrio. Três donos de fábricas, juntamente com quatro fornecedores locais da cadeia produtiva, disseram que os pedidos locais da Shein estavam em declínio, atribuindo a queda às iniciativas da empresa de diversificar a produção para o Vietnã.

À medida que as empresas que dependem da China para a produção lidam com as tarifas de 145% dos EUA e com o cancelamento da isenção tributária para compras baratas da China, surgem muitas dúvidas sobre por quanto tempo o sucesso pode continuar -- para as fábricas de Guangzhou, e também para a Shein.

O dono de fábrica sr. Li está no mercado desde 2006, fabricando roupas para o mercado doméstico chinês e também para outros países. Ele trabalha com a Shein há cinco anos e diz que os pedidos da empresa este ano caíram 50%, uma vez que uma parcela maior foi transferida para o Vietnã.

"O impacto é bastante óbvio", disse ele. "As tarifas não são algo que possamos ver um fim por enquanto, e não sabemos o que acontecerá em seguida."

Em Guangzhou, milhares de pequenos fabricantes produzem pequenos lotes de tops e minissaias por alguns iuanes cada, que são rapidamente enviados a jovens consumidores de todo o mundo que pagam alguns dólares pelos itens.