OMC reduz previsão de crescimento do comércio em 2025 e alerta para queda ainda maior

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas extras sobre as importações de aço e automóveis, bem como tarifas globais mais abrangentes, antes de suspender inesperadamente as tarifas mais altas sobre diversas economias. Sua guerra comercial com a China também se intensificou, com trocas de acusações que elevaram as taxas sobre as importações de cada um para além de 100%.

A OMC disse que se Trump reintroduzir todas as suas tarifas mais amplas, isso reduzirá o crescimento do comércio de mercadorias em 0,6 ponto percentual, com outro corte de 0,8 ponto devido aos efeitos indiretos além do comércio vinculado aos EUA.

Em conjunto, isso levaria a um declínio de 1,5%, a queda mais acentuada desde 2020.

"A natureza sem precedentes das recentes mudanças na política comercial significa que as previsões devem ser interpretadas com mais cautela do que o normal", disse a OMC, que também estima uma recuperação de 2,5% em 2026.

Mais cedo nesta quarta-feira a agência de Comércio e Desenvolvimento da ONU (UNCTAD) disse que o crescimento econômico global pode desacelerar para 2,3%, uma vez que as tensões comerciais e a incerteza impulsionam uma tendência de recessão.

A OMC disse que a interrupção do comércio entre os EUA e a China deve aumentar as exportações de mercadorias chinesas em todas as regiões fora da América do Norte entre 4% e 9%.