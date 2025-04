Petróleo sobe 2%, para máxima de duas semanas, com temores sobre oferta

Ambos os índices de referência fecharam em seus níveis mais altos desde 3 de abril, de acordo com dados da LSEG.

Nesta quarta-feira, os EUA impuseram novas sanções contra as exportações de petróleo do Irã, inclusive contra uma "refinaria teapot" com sede na China, já que o presidente Donald Trump busca aumentar a pressão sobre Teerã e reduzir a zero as exportações de petróleo iraniano.

A ação ocorre no momento em que o governo dos EUA relançou as negociações com o Irã sobre seu programa nuclear neste mês.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Ahmad Ghaddar e Robert Harvey; Reportagem adicional de Yuka Obayashi, em Tóquio, e Jeslyn Lerh, em Cingapura)