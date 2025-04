Powell apresentará nova visão sobre economia dos EUA enquanto tarifas provocam incerteza

Por Ann Saphir e Howard Schneider

(Reuters) - Com a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, injetando incerteza nas perspectivas econômicas, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, discursará nesta quarta-feira pela segunda vez em menos de duas semanas, quando apresentará sua opinião sobre o que está reservado para os norte-americanos em termos de inflação e emprego, e o que o banco central poderá fazer caso eles se desviem do curso.

Powell falou pela última vez em 4 de abril, no que se provou ser um período intermediário - dois dias após o anúncio de Trump de uma tarifa de 10% sobre a maioria das importações dos EUA e pesadas taxas adicionais sobre produtos de dezenas de parceiros comerciais, e cinco dias antes de Trump suspender abruptamente as taxas "recíprocas", com exceção da China, por 90 dias.