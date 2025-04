Powell diz que tarifas de Trump são maiores do que em estimativas do Fed

(Reuters) - As tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre parceiros comerciais foram maiores até mesmo do que as estimativas mais altas preparadas pelo Federal Reserve com antecedência, disse o chair do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira.

"As tarifas são maiores do que os analistas esperavam, certamente maiores do que esperávamos, mesmo em nosso cenário mais alto", disse Powell em resposta a uma pergunta em um evento do Economic Club of Chicago.

(Por Dan Burns)