Presidente do Banco Mundial pede que países em desenvolvimento reduzam tarifas e foquem comércio regional

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, pediu nesta quarta-feira aos países em desenvolvimento que liberalizem o comércio, afirmando que muitos deles mantêm tarifas mais altas do que as economias avançadas e que a redução dessas tarifas poderia compensar o risco de taxas de importação recíprocos.

Banga disse a repórteres que a incerteza global - desencadeada nos últimos meses pelas tarifas dos EUA e pelas medidas retaliatórias anunciadas pela China e por outros países - está contribuindo para um ambiente econômico e de negócios mais cauteloso.