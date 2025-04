Rio Tinto tem menor embarque de minério de ferro para 1ºtri desde 2019, suaviza previsões

Uma série de ciclones tropicais no primeiro trimestre prejudicou as atividades no porto de Dampier, na região de Pilbara, e a mineradora já havia alertado para perdas totais de 13 milhões de toneladas de minério de ferro devido ao mau tempo.

"A previsão para o minério de ferro de Pilbara continua sujeita ao cronograma de aprovações para áreas de mineração planejadas e liberações de patrimônio. O sistema tem capacidade limitada para mitigar perdas adicionais decorrentes do clima, caso ocorram", disse a empresa em um comunicado.

A mineradora tem se esforçado para aumentar a produção de forma consistente e, ao mesmo tempo, enviar mais minério de qualidade inferior, enquanto se prepara para colocar em operação sua próxima geração de minas de minério de ferro.

O grupo corre o risco de perder a posição de maior produtor de minério de ferro do mundo se a brasileira Vale, que divulgou relatório de produção na terça-feira, atingir o limite superior de sua previsão de 325 milhões a 335 milhões de toneladas para 2025.

A perspectiva da Rio Tinto para 2025, de 323 milhões a 338 milhões de toneladas, exclui uma expectativa de 9,7 milhões a 11,4 milhões de toneladas de suas operações canadenses.

Enquanto isso, a produção de cobre em base consolidada aumentou 16%, para 210 mil toneladas, em comparação com um ano atrás, mas caiu 8% em relação ao trimestre anterior.