Rússia deveria ter suas próprias stablecoins, diz autoridade do Ministério das Finanças

MOSCOU (Reuters) - A Rússia deveria desenvolver suas próprias stablecoins atreladas a outras moedas depois que as carteiras digitais do país, que detêm a popular USDT (Tether), foram bloqueadas no mês passado, disse uma autoridade sênior do Ministério das Finanças nesta quarta-feira.

As stablecoins atreladas ao dólar, que são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, cresceram muito nos últimos anos, pois ajudaram a movimentar fundos entre diferentes criptomoedas ou em dinheiro.

Os órgãos reguladores russos permitiram o uso experimental de criptomoedas em pagamentos internacionais, que se tornaram mais difíceis devido às sanções ocidentais. Antes do bloqueio, o USDT era popular entre as empresas russas como uma ferramenta de pagamento.