Shein e Temu aumentarão preços sob pressão das políticas comerciais de Trump

(Reuters) - O mercado online chinês Temu e a varejista de fast-fashion Shein vão aumentar os preços de seus produtos na próxima semana enquanto a repressão do presidente Trump às importações de baixo valor e as tarifas abrangentes aumentam as despesas das empresas conhecidas por suas ofertas de preço baixo.

Em cartas aos clientes nesta semana, as duas empresas disseram que vão aumentar os preços a partir de 25 de abril e incentivaram os compradores a comprar "agora com as taxas de hoje".

"Devido às recentes mudanças nas regras e tarifas do comércio global, nossas despesas operacionais aumentaram. Para continuar a oferecer os produtos que você adora sem comprometer a qualidade, faremos ajustes de preços a partir de 25 de abril de 2025", dizem as empresas.