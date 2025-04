Trump relata "grande progresso" nas negociações sobre tarifas com autoridades japonesas

Tóquio enviou seu ministro da Revitalização Econômica, Ryosei Akazawa, para dar início às conversações, e ele deveria informar os repórteres na noite desta quarta-feira sobre a reunião em Washington.

A autoridade japonesa esperava limitar as discussões a questões comerciais e de investimento. Mas Trump interveio mais cedo, dizendo que também estaria lá para levantar questões, incluindo o quanto Tóquio paga para hospedar as tropas dos EUA no Japão, o maior destacamento dos EUA no exterior.

"O Japão está chegando hoje para negociar tarifas, o custo do apoio militar e a 'JUSTIÇA COMERCIAL'", disse ele em um post no Truth Social.

"Participarei da reunião, juntamente com os secretários do Tesouro e do Comércio. Espero que seja possível chegar a um acordo que seja bom (ÓTIMO!) para o Japão e os EUA!"

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, participaram junto com outras autoridades.

O anúncio feito por Trump no início deste mês de aumentos acentuados nas tarifas de parceiros comerciais em todo o mundo acendeu preocupações sobre os riscos de uma recessão, inflação mais alta e aumento das taxas de juros, fazendo com que os mercados financeiros ficassem em polvorosa.