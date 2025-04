Vendas no varejo dos EUA sobem em março por compra de veículos antes das tarifas

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram em março uma vez que as famílias elevaram as compras de veículos automotores antes das tarifas, embora as preocupações com as perspectivas econômicas estejam afetando os gastos discricionários.

As vendas no varejo aumentaram 1,4% no mês passado, após uma alta não revisada de 0,2% em fevereiro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são principalmente de bens e não são ajustadas pela inflação, subiriam 1,3%.

As tarifas globais de 25% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre carros e caminhões entraram em vigor no início de abril, com analistas do setor e fabricantes alertando que as tarifas aumentarão significativamente os preços dos veículos motorizados.