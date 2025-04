Wall Street recua após novas restrições à exportação de chips nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, com os fabricantes de chips liderando as perdas, depois que a Nvidia sinalizou cobranças acentuadas com os novos controles dos Estados Unidos sobre as exportações de chips para a China, a mais recente escalada na guerra comercial global.

As ações globais de chips sofriam um golpe com a mudança na política comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, que parecia obscurecer as perspectivas das gigantes dos semicondutores e da computação, incluindo a Nvidia e a AMD.

Na terça-feira, o Departamento de Comércio dos EUA emitiu novos requisitos de licenciamento de exportação para os chips de inteligência artificial H20, da Nvidia, e MI308, da AMD, para a China.