Ações europeias têm perdas leves após BCE reduzir juros como esperado

O BCE reduziu os juros pela sétima vez em um ano, levando a taxa de depósito para 2,25%, em um movimento para sustentar a confiança em uma economia já combalida, conforme tarifas restringem o comércio e a incerteza pesa sobre o consumo e o investimento.

"Embora uma política monetária mais frouxa possa ajudar a combater uma desaceleração global, ela não pode fazer muito para influenciar a política comercial dos EUA ou consertar qualquer dano associado às cadeias de suprimentos, ou mesmo levar as empresas a tomar mais empréstimos para investir, apesar da incerteza", disseram economistas do HSBC.

A francesa Hermès perdeu 3,2% depois que a fabricante da bolsa Birkin registrou um raro resultado das vendas trimestrais abaixo do esperado, juntando-se à rival LVMH, que também divulgou vendas abaixo das expectativas nesta semana.

Analistas reduziram suas previsões para a lucratividade das empresas europeias, uma vez que as tarifas "olho por olho" desencadeadas pela guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, diminuíram as perspectivas de crescimento global, provocando uma volatilidade do mercado que lembra os primeiros dias da Covid-19.

O índice de referência europeu já caiu cerca de 10% em relação ao seu recorde de fechamento em março e mais de 5% em relação aos níveis observados antes de as tarifas recíprocas de Trump, agora adiadas, terem provocado um turbulências no mercado global.

As ações de tecnologia e os bancos da zona do euro foram os principais setores com os piores desempenhos na Europa nesta quinta-feira, com queda de mais de 1% cada.