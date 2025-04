Alguns membros do BCE veem grande chance de corte em junho, dizem fontes

FRANKFURT (Reuters) - Alguns membros do Banco Central Europeu veem uma grande chance de um novo corte nas taxas de juros em junho, uma vez que a guerra comercial e a turbulência associada ao mercado prejudicam as perspectivas econômicas, disseram quatro fontes à Reuters.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos pela sétima vez em um ano nesta quinta-feira, mas a presidente Christine Lagarde não deu muitas informações sobre o caminho a seguir para os juros, dizendo que o banco precisa permanecer firmemente no modo de tomar decisões reunião por reunião.

Alguns de seus colegas no Conselho do BCE ainda estão indecisos sobre o caminho a seguir e querem ver como os indicadores de atividade econômica e outras variáveis, como os preços da energia, se comportam antes de fazer qualquer previsão sobre a próxima reunião, disseram as fontes.