BC do Japão alerta que incerteza sobre tarifas dos EUA pode prejudicar confiança e economia

Em discurso ao Parlamento, o presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, disse que as tarifas de Trump podem afetar a economia do Japão por meio de vários canais, como a atividade comercial e a volatilidade do mercado financeiro.

Quando o Banco do Japão elevou a taxa de juros em janeiro, a economia dos EUA estava em boa forma e os mercados financeiros estavam estáveis, disse Ueda.

"Recentemente, a incerteza em torno da política dos EUA, especialmente no que diz respeito às tarifas, aumentou de forma acentuada", disse ele ao Parlamento.

"Examinaremos os acontecimentos e seu impacto na economia do Japão sem qualquer pré-concepção em cada reunião de política monetária."

Com os juros reais extremamente baixos, o Banco do Japão continuará elevando-os se a economia e os preços se moverem em linha com suas projeções, disse o presidente do banco central.

"Mas devemos estar atentos ao fato de que a incerteza em torno da política comercial de cada país está aumentando."