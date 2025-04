BCE corta juros e promete agilidade diante de incertezas da guerra comercial

"As perspectivas econômicas estão afetadas por uma incerteza excepcional", disse a presidente do BCE , Christine Lagarde em uma coletiva de imprensa depois que as autoridades concordaram unanimemente em cortar a taxa de referência do BCE em 25 pontos-base, para 2,25%.

O comunicado do banco advertiu que a situação pode pesar sobre a economia da zona do euro, embora tenha removido a referência às taxas de juros como "restritivas" - uma frase considerada indicação de novos cortes nos juros.

Lagarde disse que, com tantas incertezas, o banco precisa permanecer firme em sua postura de tomar decisões reunião por reunião.

"Será uma questão de agilidade diante do que estamos vendo", disse ela. "Mais do que nunca, agora precisamos ser dependentes de dados."

Embora Trump tenha suspendido a maioria das tarifas por enquanto, muitas continuam em vigor e a volatilidade nos mercados financeiros já causou danos à economia.

Lagarde disse que o BCE não terá total clareza em sua próxima reunião, no início de junho, já que ela acontecerá antes do término do congelamento de 90 dias que Trump impôs às suas tarifas - que foram fixadas em 20% para a União Europeia.