BCE deve reduzir juros novamente para ajudar economia a enfrentar política comercial errática dos EUA

O Morgan Stanley argumenta que, com base nas condições de financiamento vigentes, a inflação pode até mesmo cair abaixo da meta de 2% do BCE.

"As premissas revisadas empurram o índice significativamente para baixo, abaixo de 2,0% a partir do segundo trimestre", disse. "E a inflação da área do euro poderia ficar abaixo da meta durante a maior parte de 2026."

Um argumento final a favor de um corte nos juros é que os investidores já precificaram totalmente um movimento e o BCE não vai querer perturbar os mercados já nervosos. Os investidores, então, preveem pelo menos mais dois movimentos este ano, e alguns até mesmo precificam um terceiro, à medida que o crescimento vacilar.