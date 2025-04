BCE reduz juros de novo para ajudar economia a enfrentar política comercial errática dos EUA

"É provável que o aumento da incerteza reduza a confiança entre as famílias e as empresas, e a resposta adversa e volátil do mercado às tensões comerciais provavelmente terá um impacto de aperto nas condições de financiamento", disse o BCE. "Esses fatores podem pesar ainda mais sobre as perspectivas econômicas da zona do euro."

Mas é improvável que a presidente do BCE, Christine Lagarde, ofereça muitas pistas sobre o futuro, mantendo-se fiel à sua postura de que a incerteza continua grande demais para que o banco se comprometa com qualquer coisa, e que decidirá seus próximos passos à medida que os dados forem chegando.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha suspendido a maioria das tarifas, muitas continuam em vigor e a volatilidade nos mercados financeiros já causou danos à economia.

Isso levou a grande maioria dos economistas consultados pela Reuters a esperar o corte desta quinta-feira, que reduziu a taxa que o BCE paga sobre os depósitos bancários em 25 pontos-base, para 2,25%.

Esse é o ponto mais alto da faixa de 1,75% a 2,25% que o BCE definiu como "neutra", ou seja, que não estimula nem restringe a atividade econômica.

Assim, o BCE removeu de seu comunicado à imprensa a referência às taxas de juros como "restritivas".