Blackstone supera estimativas de lucro no primeiro trimestre

Por Niket Nishant

(Reuters) - A Blackstone superou as estimativas de lucro do primeiro trimestre nesta quinta-feira, impulsionada pelo forte desempenho de seus negócios de private equity e crédito, embora o presidente-executivo da empresa tenha alertado que a alta volatilidade pode dificultar as vendas de ativos no curto prazo.

A mudança de tom marca uma reversão acentuada em relação ao otimismo pós-eleição de novembro, quando as expectativas de desregulamentação e políticas pró-crescimento sob o presidente norte-americano, Donald Trump, impulsionaram os mercados.