Brava divulga certificação de reservas de 2025 no valor de US$18 bi

A certificação 2025, com data-base de 31 de dezembro de 2024, contempla 100% dos ativos onshore da Bacia Potiguar e da Bacia do Recôncavo, 80% de Atlanta, 45% de Manati, 100% de Peroá e 62,5% de Papa-Terra.

Os campos de águas rasas no Rio Grande do Norte (Pescada e Ubarana) e os campos de Parque das Conchas (BC-10) não foram incluídos no escopo da Certificação 2025.

A companhia também destacou no comunicado que os volumes certificados relativos a Malombe, que compõe o Polo Peroá, foram classificados como recursos contingentes (10 MMboe de 1C), condicionados à declaração de comercialidade do ativo perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em relação ao VPL, a Brava explicou que a estimativa não considera o portfólio de mid & downstream (logística, processamento, refino e venda de derivados) detido pela companhia no Rio Grande do Norte.

(Por Paula Arend Laier)