Diretora do FMI diz que tanto EUA quanto China têm queixas comerciais

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse nesta quinta-feira que tanto os Estados Unidos quanto a China têm queixas comerciais, mas que é importante que as duas maiores economias do mundo reduzam a incerteza e cheguem a um acordo sobre um sistema comercial mais justo e baseado em regras.

Georgieva, falando em um evento em Washington antes das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, disse que os EUA têm queixas sobre as práticas de propriedade intelectual e barreiras não tarifárias da China, enquanto a China está buscando o envolvimento dos EUA que colocaria as duas economias em uma base sólida.

"Gostaríamos de ver uma redução na incerteza, e é difícil chegar lá se as duas maiores economias ainda estiverem se realinhando e quando, obviamente, da perspectiva da economia mundial, é importante que o resultado de tudo isso seja um sistema mais justo e baseado em regras", disse Georgieva.