Dólar cai 1% antes do feriado com esperança de acordo entre EUA e China

“É possível que o fato de Trump ter mostrado hoje uma disposição para um acordo comercial com a China talvez esteja impulsionando a melhora das moedas emergentes de modo geral”, acrescentou.

Outro fator para a queda do dólar no Brasil, conforme Quartaroli, era o avanço firme do petróleo no mercado internacional, superior a 3%. Como o país é exportador da commodity, o real foi favorecido.

Internamente, o mercado também seguia especulando sobre os possíveis impactos da guerra comercial sobre a economia brasileira.

De acordo com Laís Costa, analista da Empiricus Research, os economistas aparentemente estão revisando para baixo a expectativa de inflação para 2025, ainda que possam elevar a projeção para 2026.

“A inflação um pouco menor para este ano significa a possibilidade de se ganhar um juro real absurdo. Então, isso está aumentando a atratividade do Brasil para os investidores”, disse Costa.

Na quarta-feira, o Itaú revisou para baixo sua estimativa para a inflação neste ano, de 5,7% para 5,5%. No caso de 2026, a projeção passou de 4,5% para 4,4%.