Equinor interrompe trabalho em projeto eólico offshore após ordem dos EUA

OSLO (Reuters) - A norueguesa Equinor suspenderá a construção offshore de seu projeto Empire Wind I no Estado de Nova York, após uma ordem de interrupção do trabalho do secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, informou a empresa nesta quinta-feira.

A ordem repentina representa um grande golpe para a empresa e para o nascente setor eólico offshore dos EUA, que anteriormente contava com um apoio substancial como parte do plano do ex-presidente Joe Biden para descarbonizar a rede elétrica e combater a mudança climática.

A Equinor disse em um comunicado que havia tomado medidas imediatas para suspender as atividades marítimas relevantes e que estava considerando seus recursos legais, incluindo a apelação da ordem.