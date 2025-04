Exportações do Grana Padano, da Itália, atingem recorde, mas tarifas dos EUA ameaçam vendas

Por Alberto Chiumento

(Reuters) - As exportações do famoso queijo Grana Padano, da Itália, atingiram um recorde no ano passado, segundo a associação de produtores, que expressaram preocupação com o impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, que deve discutir as tarifas com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni nesta quinta-feira, anunciou na semana passada uma pausa de 90 dias nas taxas de 20% para a maioria dos produtos importados da Europa, mas deixou em vigor uma tarifa mínima padrão de 10%.