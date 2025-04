Fábrica de acabamento de aeronaves da Boeing na China é novo ponto crítico na guerra tarifária

Por Lisa Barrington e Sophie Yu e Dan Catchpole e Tim Hepher

(Reuters) - A norte-americana Boeing enfrentou nesta quinta-feira novas questões sobre o impacto das tarifas às exportações para a China, quando os holofotes se voltaram para o destino de jatos que estão em uma fábrica de acabamento de aeronaves perto de Xangai.

No início desta semana, foi relatado que a fabricante de aviões enfrentaria uma proibição chinesa de importações, como parte de um confronto crescente sobre as tarifas globais "recíprocas" do governo do presidente dos EUA, Donald Trump. Fontes da indústria disseram, no entanto, que o status das regras permanece incerto.