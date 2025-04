FMI espera "reduções notáveis" em previsões de crescimento, mas não recessão global

A incerteza elevada também aumentou o risco de estresse nos mercados financeiros, disse Georgieva, observando que os movimentos recentes na curva de rendimentos dos Treasuries devem ser considerados como um alerta. "Todos sofrem se as condições financeiras piorarem", disse ela.

O presidente dos EUA, Donald Trump, derrubou o sistema de comércio global com uma série de novas tarifas, incluindo uma taxa de 10% sobre produtos de todos os países e tarifas mais altas para alguns parceiros, embora essas últimas tenham sido pausadas por 90 dias para permitir negociações. A China, a UE e outros países anunciaram medidas de retaliação.

Em janeiro, o FMl previu um crescimento global de 3,3% em 2025 e 3,3% em 2026. O Fundo divulgará uma atualização de seu relatório Perspectiva Econômica Mundial na terça-feira.

Georgieva, falando na sede do FMI em Washington, antes das reuniões de primavera (na Hemisfério Norte) do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, não forneceu detalhes sobre as revisões esperadas, mas alertou que a incerteza prolongada terá um custo alto.

Ela disse que as tensões comerciais já vinham se manifestando há algum tempo, mas agora estão em ebulição, e pediu aos países que respondam com sabedoria às "mudanças repentinas e abrangentes" observadas nas tarifas, levando a taxa tarifária efetiva dos EUA a níveis vistos há muito tempo e resultando em respostas de outros países.

"Enquanto os gigantes se enfrentam, os países menores são pegos pelas correntes cruzadas", disse Georgieva. A China, a UE e os EUA são os três maiores importadores do mundo, o que significa grandes repercussões para os países menores, que estão mais expostos a condições financeiras mais rígidas, disse ela.