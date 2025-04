Futuros do S&P 500 e do Nasdaq sobem com progresso em negociações comerciais entre EUA e Japão

Powell disse que as autoridades precisam de mais clareza antes de ajustar a política monetária.

"Com Trump tendo demonstrado maior tolerância à turbulência do mercado do que o previsto e Powell agora se recusando a dar uma ajuda, as ações permanecem vulneráveis", disseram analistas do ING.

Operadores reduziram as apostas de um corte na taxa de juros pelo Fed em maio, agora precificando apenas 13% de chance de uma redução de 25 pontos-base, ante mais de 27% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Antes do fim de semana prolongado, todos os três principais índices de Wall Street estão no caminho certo para perdas semanais, com o S&P 500 caindo cerca de 1,6%.

Os balanços corporativos continuam em foco, com os resultados da Netflix esperados após o fechamento dos mercados.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)