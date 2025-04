Hermès repassará os custos das tarifas aos clientes dos EUA

Isso se somará aos ajustes regulares de preços que ficaram em torno de 6% e 7% neste ano.

A empresa francesa aposta em seu poder de precificação como uma das marcas de luxo mais exclusivas para adicionar um prêmio a todos os produtos vendidos nos EUA na esteira do anúncio de tarifas comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump.

Nos três meses encerrados em março, as vendas da marca, conhecida por suas bolsas Kelly e Birkin vendidas por pelo menos US$10 mil, somaram 4,1 bilhões de euros, um aumento de 7% em moeda constante, abaixo das expectativas de analistas de crescimento anual de 9,8%, de acordo com uma estimativa de consenso da VisibleAlpha citada pelo HSBC.

As vendas da Hermès no primeiro trimestre foram prejudicadas pelos negócios na China, mas ainda foram melhores que as de concorrentes.

No início da semana, o grupo LVMH divulgou uma queda de 5% nas vendas em sua importante divisão de moda e couro, com a Hermès assumindo o lugar como o grupo de luxo com o maior valor de mercado do mundo.

Na visão de analistas do JPMorgan, porém, o desempenho "não correspondeu aos padrões habituais da Hermès".