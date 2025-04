Hyundai suspenderá produção de carros elétricos na Coreia do Sul por baixa demanda e tarifas dos EUA

SEUL (Reuters) - A Hyundai Motor planeja suspender temporariamente a produção de alguns de seus veículos elétricos na Coreia do Sul devido à baixa demanda e às tarifas de importação dos Estados Unidos, publicou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta quinta-feira, citando fontes do setor.

A montadora sul-coreana deve interromper as operações em algumas linhas de produção de 24 a 30 de abril no complexo fabril de Ulsan, onde produz os modelos elétricos Ioniq 5 e Kona, disse a Yonhap.

A Yonhap acrescentou que a suspensão ocorre no momento em que as encomendas dos principais mercados caíram drasticamente em abril, após a remoção dos subsídios governamentais para veículos elétricos e as tarifas dos EUA sobre veículos importados.