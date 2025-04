Ibovespa ensaia melhora puxado por Petrobras em dia de vencimento de opções

- VALE ON avançava 0,89%, em dia de variações modestas dos futuros do minério de ferro na China, onde contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian devolveu parte dos ganhos registrados mais cedo e encerrou as negociações do dia praticamente estável, a 707 iuanes (US$96,79) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 718 iuanes.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,31%, em dia misto para ações de bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON recuando 0,83% e BTG PACTUAL UNIT perdendo 0,32%, enquanto o BRADESCO PN subia 0,16% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 0,66%.

- YDUQS ON disparava 8,22%, endossado por relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis para "overweight" e o preço-alvo de R$10,50 para R$20. Na contramão, COGNA ON recuava 0,43%, com os analistas do banco norte-americano cortando a recomendação das ações para "neutra".

- RD SAÚDE ON cedia 5,3%, no segundo pregão seguido de queda. Alguns analistas ainda veem um cenário desfavorável de curto prazo para o setor, entre outras razões pelo reajuste baixo do teto de preços dos medicamentos. Na véspera, a Anvisa também decidiu que canetas emagrecedoras só poderão ser vendidas com retenção da receita.

- BRAVA ENERGIA ON avançava 3,14%, tendo no radar relatórios de certificação produzidos pelas consultorias DeGolyer and MacNaughton e Gaffney, Cline & Associates mostrando que a petrolífera tem 479 milhões de barris óleo equivalente (boe) de reservas provadas (1P) e 605 milhões de boe de reservas provadas mais prováveis (2P).

- GPA ON subia 3,59%, recuperando o sinal positivo após duas sessões seguidas de baixa -- período em que acumulou declínio de 8,6%. O varejista disse na véspera que a participação direta e indireta do acionista Rafael Ferri atingiu 5,28% do total de ações ordinárias da companhia. Ele busca um dos assentos no conselho de administração do GPA.