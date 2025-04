Ibovespa fecha em alta puxado por Petrobras e com Trump no radar

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 1,91%, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, com o Brent avançando 3,2%. A estatal anunciou redução do preço médio do diesel vendido em suas refinarias em 3,4% a partir de sexta-feira, na esteria da forte queda do petróleo nas últimas semanas. Especialistas destacaram que o corte no preço era aguardado e foi conservador. PETROBRAS ON valorizou-se 2,57%.

- VALE ON fechou em alta de 0,61%, após duas quedas seguidas, que somaram uma perda de mais de 3%. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian devolveu parte dos ganhos registrados no começo da sessão e encerrou as negociações do dia praticamente estável, a 707 iuanes (US$96,79) a tonelada. No início da sessão, o contrato chegou a subir a 718 iuanes.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com acréscimo de 0,18%, em sinal acompanhado por BRADESCO PN, que subiu 0,47% e BTG PACTUAL UNIT, que ganhou 2,06%. Na contramão, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,8% e SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 0,18%.

- LWSA ON saltou 15,51%, tocando máxima desde dezembro, a R$3,5 no fechamento, em sua quarta alta seguida. Analistas do Itaú BBA citaram em relatório nessa semana que a ação ficou entre aquelas em que as partes relacionadas (membros do conselho de administração, acionistas do bloco de controle e diretores) compraram o maior número de ações líquidas como percentual do total de ações em circulação. O papel deve ficar de fora da nova composição do Ibovespa, que entra em vigor em maio.

- YDUQS ON disparou 10,9%, endossada por relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis para "overweight" e o preço-alvo de R$10,50 para R$20, em dia positivo para o setor. COGNA ON subiu 5,6%, mesmo com os analistas do banco norte-americano cortando a recomendação das ações para "neutra". Fora do Ibovespa, ANIMA ON, que passou para "overweight", saltou 17,87% e SER ON, que sofreu "downgrade" para neutra, ganhou 4,76%.