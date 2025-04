JPMorgan ajusta preferências em educação e eleva Yduqs a "overweight"

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do JPMorgan mudaram suas preferências entre as ações do setor de educação do Brasil, conforme relatório a clientes nesta quinta-feira, assinado por Marcelo Santos e equipe, destacando que veem todas as empresas ainda gerando um fluxo de caixa livre sólido em 2025.

"Apesar das taxas de juros médias mais altas, a alavancagem vem diminuindo e esperamos que as maiores despesas líquidas com juros sejam compensadas, na maior parte ou integralmente, pelo crescimento do Ebitda na maturação dos cursos de medicina e algum crescimento da receita não médica", afirmaram.

Entre os papéis mais líquidos, eles agora preferem Yduqs, cuja recomendação passou de neutra para "overweight", ante Cogna, que teve a classificação reduzida a neutra, "devido principalmente à maior visibilidade na geração de fluxo de caixa livre (estimado) para 2025".