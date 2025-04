Lucro da Blackstone no 1º tri supera previsão com desempenho robusto de private equity e crédito

Por Niket Nishant

(Reuters) - A Blackstone divulgou nesta quinta-feira um lucro no primeiro trimestre maior do que o previsto, impulsionado pela receita das vendas de ativos em seus negócios de private equity e crédito.

As incertezas provocadas pelas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente em relação às tarifas, provocaram instabilidade nos mercados e diminuíram o apetite por negócios, em uma reversão acentuada em relação ao início deste ano, quando as esperanças de desregulamentação haviam aumentado o entusiasmo.