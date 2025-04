Membro do Fed diz que é preciso paciência para ver como tarifas se desenrolarão

Mais cedo na quarta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que o banco central dos EUA esperaria por mais dados sobre a economia antes de considerar qualquer mudança nos juros. Mas ele alertou que as políticas tarifárias do presidente Donald Trump apresentam risco de aumento da inflação e do desemprego, o que poderia forçar o Fed a escolher qual mandato priorizar.

Schmid e Logan não tiveram uma discussão aprofundada sobre a política de taxas de juros ou sobre a recente volatilidade do mercado, já que os investidores estão digerindo as implicações da política comercial de Trump.

Schmid falou brevemente sobre a importância da independência política do Fed, que, segundo ele, é o que permite que os formuladores de políticas da autoridade monetária definam as taxas de juros tendo em mente apenas a estabilidade financeira e econômica dos norte-americanos.

"Tudo está sendo questionado agora. ... Todas as proteções que achávamos que tínhamos se transformaram em portas de tela", disse ele. Mas, acrescentou, "acho que você é testado pelo fogo... e, francamente, as pessoas com quem converso, tanto os políticos quanto o público, parecem estar satisfeitas com essa estrutura, portanto, estou muito otimista."

(Reportagem de Ann Saphir)