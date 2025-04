Minério de ferro oscila conforme fundamentos favoráveis compensam tensões comerciais

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro oscilaram nesta quinta-feira, uma vez que a dinâmica favorável de oferta e demanda de minério no curto prazo amenizaram o impacto das fortes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que obscureceram as perspectivas da demanda.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China devolveu parte dos ganhos registrados mais cedo e encerrou as negociações do dia com alta de 0,07%, a 707 iuanes (US$96,79) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 718 iuanes, maior valor desde 8 de abril.