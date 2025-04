Netflix tem resultado trimestral acima das expectativas de Wall Street

A Netflix registrou receita de US$10,54 bilhões no primeiro trimestre, superando ligeiramente as estimativas dos analistas de US$10,52 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O lucro diluído por ação de US$6,61 superou as estimativas de consenso de US$5,71. Durante o trimestre, a empresa lançou sucessos como a minissérie "Adolescência" e o thriller dramático "Dia Zero".

Olhando à frente, a empresa projetou que sua receita crescerá para US$11,04 bilhões no período de abril a junho, acima do consenso dos analistas de US$10,90 bilhões, "impulsionada principalmente pelo crescimento do número de membros e preços mais altos".

Analistas levantaram a possibilidade de que as políticas econômicas de Trump possam levar a uma recessão que faça com que os consumidores reconsiderem seus gastos com streaming.

Mas é improvável que a Netflix veja "uma onda de rotatividade", dada sua forte posição no mercado e seu conteúdo popular, escreveu Jessica Reif Ehrlich, analista de mídia do Bank of America, embora alguns clientes mais preocupados com custos possam mudar sua assinatura para uma versão mais barata.

Desde que a empresa lançou, em 2022, sua assinatura mais econômica com suporte para anúncios, os consumidores têm migrado para essa opção. A Netflix disse que essa versão de seu serviço é responsável por 55% de suas novas assinaturas nos países em que está disponível.